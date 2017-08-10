لكزس LX Superior الجديدة 2018 قريباً في معرض دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي (صدى):

تحمل لكزس LX 570 Superior موديل 2018 تصميم فريد من نوعه بتفاصيل مميزة مع عجلات 21 بوصة بلونين وهذه السيارة مقرر لها الظهور في معرض دبي للسيارات في نوفمبر وهذه السيارة لا تحتاج لتقديم في المنطقة العربية ولكنها ستتوفر في 3 مستويات من التجهيز مع محرك 5.7 لتر V8 بقوة 362 حصان وشاشة تعمل باللمس 12.3 بوصة ومقعد سائق قابل للتعديل بـ 12 وضعية مع 10 وسائد هوائية و7 مقاعد.

وقد ظهرت صور مسربة للسيارة قبل تقديمها العالمي لأول مرة وسوف تباع في عدد من الأسواق المختارة بما في ذلك الصين وروسيا والشرق الأوسط وكانت السيارة يجهز لتقديمها في معرض دبي ولكن الكشف عن الصور المسربة لها أفسد المفاجأة.

ولم تتغير المواصفات الميكانيكية في السيارة كما تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام توجيه كهربائي متغير بينما التغييرات ترتبط كلها بالشكل الخارجي مع شبكة تهوية حصرية جديدة التصميم بلون أسود يناسب المرايا الخارجية وعجلات ألومنيوم 21 بوصة بلونين ، بينما في الداخل توجد تطعيمات خشبية وتطعيمات حمراء اللون بتفاصيل سوداء والكثير من الاضافات الألومنيوم خاصة في دواسة الوقود.

ومن المقرر تقديم السيارة في الصيف في روسيا بسعر يبدأ من 430 ألف درهم اماراتي ولكن لأن السعر الحالي لها في الامارات أغلى من ذلك فيتوقع عند وصولها للبلاد أن تأتي أعلى في السعر.