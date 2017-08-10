الجهني رئيسًا لتحرير " البلاد " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قرر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، تكليف الزميل محمد بن عودة الجهني رئيسًا لتحرير صحيفة البلاد.

وكان ” الجهني” بدأ عمله محررًا صحفيًا وقدم العديد من اللقاءات والأخبار الصحفية وحقق انفرادات عديدة، ويعد واحدًا من الكفاءات الصحفية ذات المهنية العالية.

وتبارك ” صدى ” للزميل الجهني وتتمنى له التوفيق.