الجهني رئيسًا لتحرير " البلاد " - صحيفة صدى الالكترونية

الجهني رئيسًا لتحرير ” البلاد “
قرر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، تكليف الزميل محمد بن عودة الجهني رئيسًا لتحرير صحيفة البلاد.
وكان ” الجهني” بدأ عمله محررًا صحفيًا وقدم العديد من اللقاءات والأخبار الصحفية وحقق انفرادات عديدة، ويعد واحدًا من الكفاءات الصحفية ذات المهنية العالية.
وتبارك ” صدى ” للزميل الجهني وتتمنى له التوفيق.
ابو ريم[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله ونعم الرجل زميل ومدير مدرستنا سابقا
تقاعد قبل ١٣ سنه تقريبا
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 21 دقيقة
بالتوفيق