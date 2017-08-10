 الجهني رئيسًا لتحرير " البلاد " - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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الجهني رئيسًا لتحرير ” البلاد “

الجهني رئيسًا لتحرير ” البلاد “
نايف السالم(صدى):

قرر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، تكليف الزميل محمد بن عودة الجهني رئيسًا لتحرير صحيفة البلاد.

وكان ” الجهني” بدأ عمله محررًا صحفيًا وقدم العديد من اللقاءات والأخبار الصحفية وحقق انفرادات عديدة، ويعد واحدًا من الكفاءات الصحفية ذات المهنية العالية.

وتبارك ” صدى ” للزميل الجهني وتتمنى له التوفيق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 51 دقيقة

والله ونعم الرجل زميل ومدير مدرستنا سابقا
تقاعد قبل ١٣ سنه تقريبا

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