إدارة النصر تنهي جميع شروط قيد اللاعبين للموسم الحالي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أنهى مجلس إداراة نادي النصر جميع شروط قيد اللاعبين في الموسم الرياضي الجديد 2017-2018 حيث قدمت الحوالات البنكية حتى نهاية شهر يونيو 2017م وتم حل جميع القضايا المتعلقة لدى غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال مراسل إذاعة UFM بالرياض إن رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، أنهى تسديد كافة رواتب التسعة أشهر الماضية والتي بلغت ٣٨ مليون ريال، فيما بلغت مجموع المبالغ المالية للقضايا الخاصة على النادي في غرفة فُض المنازعات ١٦ مليون ريال ليصبح المجموع الكامل ٥٤ مليون ريال.