ليروي سانيه: مسيرتي الاحترافية أشبه بفيلم سينما - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال الجناح الدولي الألماني، ليروي سانيه، اليوم الخميس، إن حياته ومسيرته في كرة القدم حتى الآن تشبه فيلم سينمائي، بعد موسم أول ناجح في البريميرليج مع مانشستر سيتي.

وأضاف سانيه في تصريحات نقلتها مجلة ” فور فور تو ” الإنجليزية أن مسيرته في المواسم القليلة الماضية ” لا تصدق. فمنذ بدأت اللعب بانتظام في البوندسليجا سارت كل الأمور بالنسبة لي بسرعة كبيرة ” .

وتابع ” عقب ذلك أصبحت أساسيا في شالكه ولعبت مباراتي الدولية الأولى وشاركت أيضا في المسابقات الأوروبية. وفي العام التالي كانت أمامي عروض من الخارج واتخذت خطوة الانضمام إلى مانشستر سيتي وأديت عاما رائعا آخر. إنه أمر يشبه فيلم السينما إنه لأمر رائع ” .

يذكر أن سانيه، الذي انضم للسيتي في صفقة بلغت قيمتها 5ر46 مليون جنيه إسترليني، أحرز خمسة أهداف البريميرليج في أول موسم للمدرب بيب جوارديولا بدون التتويج بأية ألقاب.