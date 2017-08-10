⁠⁠⁠⁠⁠اتحاد الكرة يعلن المواد المضافة والمعدلة على لائحة المسابقات - صحيفة صدى الالكترونية

اتحاد الكرة يعلن المواد المضافة والمعدلة على لائحة المسابقات
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس عن المواد المضافة والمعدلة إلى لائحة كرة القدم.
وقال الاتحاد أنه تم إضافة المادة 17 فقرة 4 والتي تقضي بأنه في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط فإنه يتم تحديد المراكز أثناء البطولة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة وفقاً للترتيب التالي:
1/4: أعلى فارق أهداف (ما له من أهداف ناقص ما عليه).
2/4: الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل البطولة.
3/4: الفريق الأعلى تصنيفاً في بطولة الموسم الماضي.
وفي الإطار ذاته أضيفت الفقرات 5 و6 و7 للمادة 49 والتي جاءت الكتالي:
في حال عدم أهلية مشاركة أي من الأندية الصاعدة لدرجة أعلى يتم صعود النادي الذي يليه في الترتيب مباشرة.
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