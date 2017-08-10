⁠⁠⁠⁠⁠اتحاد الكرة يعلن المواد المضافة والمعدلة على لائحة المسابقات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس عن المواد المضافة والمعدلة إلى لائحة كرة القدم.

وقال الاتحاد أنه تم إضافة المادة 17 فقرة 4 والتي تقضي بأنه في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط فإنه يتم تحديد المراكز أثناء البطولة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة وفقاً للترتيب التالي:

1/4: أعلى فارق أهداف (ما له من أهداف ناقص ما عليه).

2/4: الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل البطولة.

3/4: الفريق الأعلى تصنيفاً في بطولة الموسم الماضي.

وفي الإطار ذاته أضيفت الفقرات 5 و6 و7 للمادة 49 والتي جاءت الكتالي:

في حال عدم أهلية مشاركة أي من الأندية الصاعدة لدرجة أعلى يتم صعود النادي الذي يليه في الترتيب مباشرة.