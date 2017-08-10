بالأسماء.. " تعليم الدوادمي " يعتمد حركة النقل لقادة المدارس ووكلائها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اعتمد مدير التعليم بالدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، حركة النقل لقادة ووكلاء المدارس في الإدارة ومكاتب التعليم في كل من الجمش، ساجر، نفي، البجادية، للعام الدراسي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ .

وأوضح مدير الإشراف التربوي مناور بن محمد العتيبي، أن عدد القادة المشمولين في الحركة ٥٧ قائداً تربوياً وأن الحركة تضمنت إنهاء تكليف بعض القادة المتقاعدين والمنقولين خارجياً، وتكليف قادة ووكلاء جدد لسد الاحتياج، ونقل بعض القادة والوكلاء إلى مدارس أخرى بناء على الاحتياج والمصلحة التعليمية.

وأضاف أن قادة ووكلاء المدارس سيباشرون في مدارسهم في بداية العام الدراسي بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٣٨هـ .