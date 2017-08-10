بالفيديو.. آخر قسم ولاء أداه مستشار تميم لإسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” ، اليوم الخميس، مقطع فيديو لعزمى بشارة، مستشار أمير قطر وعضو الكنيست الإسرائيلى السابق، وهو يقسم على ولائه لدولة إسرائيل.

وأكد عدد من النشطاء أن أداء عزمى بشارة للقسم فى الكنيست الإسرائيلى يؤكد ولاءه الكامل لتل أبيب.

كانت بداية عزمى بشارة فى الحزب الشيوعى الإسرائيلى، المعروف اختصارا بـ ” حداش ” ، وكان ذلك فى مطلع سبعينيات القرن الماضى، وانضم ” بشارة ” للكنيست الإسرائيلى وأدى ” قسم الولاء ” الذى يشترط أن يكون الولاء لإسرائيل، وأن يخدم بأمانة مهام ولايته فى الكنيست، وهو ما ينسجم الآن مع مواقفه الداعمة لسياسات قطر، وإن لم يكن قد أدى قسم ولاء معلنا لها، ولكن الرجل أثبت أنه يمكن أن يكون تابعا ومخلصا لمن يهدرون حقوق الفلسطينيين، ولا غرابة أن يفعل الأمر نفسه مع من يهدرون حقوق وأمن المنطقة العربية الآن.