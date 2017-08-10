نقوش على عظمة بشرية تكشف طقوس أكلة لحوم البشر في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

وجد علماء نقوشاً على عظمة بشرية عثرعليها في موقع أثري من عصر ما قبل التاريخ في كهف في جنوب إنجلترا تظهر أن أكلة لحوم البشر كانوا يأكلون فرائسهم ثم يجرون طقوسا لدفن بقاياهم.

وأوضح علماء من متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا فحصوا الرفات إنه يبدو أن عظمة الساعد قد نزعت من مكانها ونزع اللحم عنها ومُضغت قبل الحفر عليها بشكل متعرج وكسرها لاستخراج النخاع العظمي منها.

وأشارت الدراسات السابقة التي أجريت على عظام عثر عليها في الموقع الذي يسمى كهف جوف الذي يعتقد أنه يرجع إلى العصر الحجري القديم في بريطانيا.