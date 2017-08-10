نصائح هامة لصباح مٌفعم بالحيوية خالي من الكسل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وجه خبراء في الصحة عدة نصائح لمن يعانون من الكسل ويشعرون بصعوبة في الاستيقاظ صباحا، مؤكدين أن الالتزام بها يضمن صباحا مشرقا ويوما يمتلئ بالنشاط.

ونصح الخبراء، بوضع المنبه بعيدا عن متناول اليد، لمنع العودة مرة أخرى للنوم، لافتين إلى أن النوم المتقطع يسبب صداعا وإحساسا بالخمول.

ومن الوسائل للتغلب على الكسل هو شرب كأس من المياه على معدة فارغة فور الاستيقاظ، الأمر الذي يساعد على تحسين الجهاز المناعي وتقنية الجهاز الهضمي وتحضيره لامتصاص كافة العناصر الغذائية من الفطور.

وأشار الخبراء إلى ضرورة أخذ حمام ماء بارد إذا استمرت حالة الكسل، كذلك تناول وجبة فطور غنية بالسكريات.