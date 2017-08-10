⁠⁠⁠⁠⁠ندالة زوج .. أراد التخلص من زوجتة بعد 37 سنة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تقدمت مواطنة بدعوى ضد زوجها، اتهمته فيها بالتخلص منها بعد زواج دام 37 عاماً وإنجاب 6 أبناء، مشيرةً إلى أن زوجها أراد تطليقها بحجة أنه أخوها في الرضاعة، فيما رفضت الزوجة هذا المبرر.

وقال القاضي السابق في المحكمة الجزئية بمكة ” تركي بن ظافر القرني ” ، إن الفصل في هذه الدعوى لفتوى ” كبار العلماء ” وليست من القضاء .

و حددت محكمة الأحوال الشخصية في جدة الشهر القادم موعدا للنظر في دعوى سيدة ضد زوجها اتهمته بالتخلص منها بتطليقها بحجة أنه أخوها من الرضاعة، بعد زواج دام 37 عاما وإنجاب ستة من الأبناء.

و كذبت الزوجة الرواية المفاجئة متساءلة في دعواها ” أين كان طيلة هذه الفترة ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم ؟ .

وجاءت في أنه يرغب في التخلص منها بعد تقاعده، وحرمانها من حقوقها الشرعية ومن النفقة والحضانة، مطالبة بإلزامه بنفقة لها ولأولادها عن الفترة السابقة واللاحقة تبلغ 4 ملايين ريال.

و اعتبر القاضي السابق في المحكمة الجزئية في مكة الشيخ تركي بن ظافر القرني الفصل في هذه الدعوى ” لفتوى كبار العلماء وليست من القضاء ” ، ورجح أن تطلب المحكمة من هيئة الإفتاء توضيح المسألة حال وجود شهود في عدد الرضعات، مبينا أن الدعوى تعامل كمسائل الطلاق، ويختص بها المفتي العام أو من ينوب عنه.