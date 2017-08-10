⁠⁠⁠⁠⁠ندالة زوج .. أراد التخلص من زوجتة بعد 37 سنة - صحيفة صدى الالكترونية

ندالة زوج .. أراد التخلص من زوجتة بعد 37 سنة
تقدمت مواطنة بدعوى ضد زوجها، اتهمته فيها بالتخلص منها بعد زواج دام 37 عاماً وإنجاب 6 أبناء، مشيرةً إلى أن زوجها أراد تطليقها بحجة أنه أخوها في الرضاعة، فيما رفضت الزوجة هذا المبرر.
وقال القاضي السابق في المحكمة الجزئية بمكة ” تركي بن ظافر القرني ” ، إن الفصل في هذه الدعوى لفتوى ” كبار العلماء ” وليست من القضاء .
و حددت محكمة الأحوال الشخصية في جدة الشهر القادم موعدا للنظر في دعوى سيدة ضد زوجها اتهمته بالتخلص منها بتطليقها بحجة أنه أخوها من الرضاعة، بعد زواج دام 37 عاما وإنجاب ستة من الأبناء.
و كذبت الزوجة الرواية المفاجئة متساءلة في دعواها ” أين كان طيلة هذه الفترة ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم ؟ .
وجاءت في أنه يرغب في التخلص منها بعد تقاعده، وحرمانها من حقوقها الشرعية ومن النفقة والحضانة، مطالبة بإلزامه بنفقة لها ولأولادها عن الفترة السابقة واللاحقة تبلغ 4 ملايين ريال.
و اعتبر القاضي السابق في المحكمة الجزئية في مكة الشيخ تركي بن ظافر القرني الفصل في هذه الدعوى ” لفتوى كبار العلماء وليست من القضاء ” ، ورجح أن تطلب المحكمة من هيئة الإفتاء توضيح المسألة حال وجود شهود في عدد الرضعات، مبينا أن الدعوى تعامل كمسائل الطلاق، ويختص بها المفتي العام أو من ينوب عنه.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6646 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد 37 سنة🤔🤔
يجوز إن المرأة صادقة أبتدع فكرة الرضاعة عشان يتخلص منها بطريقة دبلوماسية وإحتمال إنه مجهز شهود
يؤيدون كلامه.
ع رسلك فالحياة صدمات ومفاجأت والقلوب تتقلب فلا تعلق قلبك بمخلوق علق قلبك بالخالق فهو وحده الدائم.
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13604 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش حضانتة وهم صار لهم37 سنة متزوجين😕
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6646 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحد يجي مدرعم ويتفلسف ويقول الرياجيل مالهم أمان ، ترى حتى الحريم مالهم أمان إلا مارحم ربي.
ممكن تنسف الرجل ف أي لحظة ولا كأنه مر ف حياتها.
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{ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ }
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10217 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وين الشهود ؟؟؟
مافيه شي بدون براهين ✋
اما تجي هيك بهالقصه بدون مقدمات سلاماااات
مدري ليه حسيت هالسيناريو حلقه من مسلسل كويتي 😊
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 51 دقيقة
بعد ان يشهد الشهود يقع الطلاق نصبر و نشوف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12136 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اما نذاله بشكل رهيب
يعني ناوي يغيرها بوحده جديده فبتكر حكاية انه اخوها من الرضاعه
طيب حتى لو رواية صحيح ستبقى هي اخته والاولاد اولاده ومن حقها البقاء في البيت وهو ملزم بالصرف عليهم . طبعا لازمه شهود يشهدون بعدد الرضاعه لا تقل عن 5 رضاعات مشبعه
همس ~[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههههه صح بتظل بالبيت كانت زوجته ولا اخته ماله فكه ~
الله يصبره بينصدم لما يتذكر هالشيء 😂😂😂~
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1739 ] نشر منذ 10 دقائق
كلامك صحيح اخوي ابوعمار .
هو ناوي يغيرها بوحده جديده فبتكر حكاية انه اخوها من الرضاعه .
مالنا إلا نزوجه الدلوعه وإنخَلص ابومحمد منها .
ههههههههههه. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.