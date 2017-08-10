وزير دفاع اليابان: طوكيو تستعد لأي تحرك من قبل بيونج يانج - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

قال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، إن الحكومة تعمل من أجل أن تكون مستعدة بالكامل لمواجهة أية حالات طوارئ عن طريق جمع المعلومات عن كوريا الشمالية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن أونوديرا قوله – خلال اجتماع للجنة الأمنية بمجلس النواب اليوم الخميس- إن اليابان تقوم بجهود منتظمة لوضع نظام للاستجابة لأية حالة طوارئ، في إشارة منه إلى الخطابات الاستفزازية من كوريا الشمالية.

وقال أونوديرا إن الحكومة ستعمل من أجل الضغط على كوريا الشمالية لكي تأخذ هذه الرسالة بجدية وتحل القضايا المتعلقة ببرامجها النووية والصاروخية إضافة إلى قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفوا من قبل البلاد.

يذكر أن روسيا والصين انضمتا مؤخرا لباقي أعضاء مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يقضي بتشديد العقوبات الاقتصادية على بيونج يانج.