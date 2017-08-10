فرنسا تصادق على معاهدة التصدي للإرهابيين الأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أقرت فرنسا، اليوم الخميس، معاهدة مجلس أوروبا الرامي إلى معاقبة ” المقاتلين الإرهابيين الأجانب ” والتي أقرت في أكتوبر 2015 ودخلت حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو الماضي.

وتعد هذه المعاهدة هي بروتوكول إضافي لمعاهدة مجلس أوروبا للوقاية من الإرهاب، يضيف إلى اللائحة الحالية للجرائم الجزائية عدداً من الأعمال، منها المشاركة المتعمدة في مجموعة إرهابية وتلقي تدريب على الإرهاب والانتقال إلى الخارج، لممارسة الإرهاب وتمويله أو تنظيم هذه الرحلات.

كما تعد باريس هي العاصمة الأوروبية الثامنة التي تصدق على المعاهدة، وكان يتعين أن تصدق عليها 6 بلدان حتى تدخل حيز التطبيق، وهذا ما حصل في الأول من يوليو الماضي، وصدقت عليها من قبل كل من ألبانيا والبوسنة والدنمارك وإيطاليا وليتوانيا وموناكو ومولدافيا، والحكومات الأخرى للبلدان الـ 39 الأعضاء في مجلس أوروبا التي لم تصدق عليها بعد، مدعوة إلى التصديق على المعاهدة في أسرع وقت ممكن كما ذكر مجلس أوروبا.