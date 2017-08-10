خبير يكشف تحديد شخصية المرأة من شكل حاجبيها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لطالما كانت العين محور اهتمام أخصائيي الفيزيولوجيا. لكن الحاجبين لم يأخذا الاهتمام نفسه، رغم أنهما قد يكونان دليلاً على بعض الصفات الشخصية، وفق ما يؤكد الخبير في هذا المجال، جان هانيرا، الذي شرح الصفات الشخصية للمرأة وفق شكل حاجبيها :

1- الحواجب السميكة: تمتلك الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين حواجب سميكة.

يرى الخبير أن المرأة ذات الحواجب السميكة أو الكثيفة تكون في العادة واثقة من نفسها، وتدرك جيداً ما الذي تريده من الحياة، كما تكون حازمة، وكادحة، وصاحبة هدف، كما يمكنها بسهولة تحقيق أهدافها.

إلا أنها لا تخلو من العيوب مثل سرعة الانفعال، ويمكن أن تصل بها هذه الحالة إلى الاكتئاب عندما تكتشف أن الأمور لا تسير على الشكل الذي خططت له.

2- الحواجب الرقيقة للغاية: مثل حواجب المغنية الأميركية تايلور سويفت.

ويدل هذا النوع من الحواجب على أن صاحبته غالباً ما تتردد في أخذ قراراتها، ولديها رغبة مرضية في الاستماع إلى آراء الآخرين، وقبل أن تقرر اتخاذ أي خطوة تستمع إلى آراء جميع المقربين منها.

وعادة ما تكون هذه المرأة انتقائية جداً فيما يتعلق بالأصدقاء، وهذا يعود إلى ثقتها المتقلبة بنفسها، وغالباً ما تكون هذه الشخصية في حاجة إلى المساعدة.

3- الحواجب الطويلة: يشير هذا النوع من الحواجب إلى أن هذه المرأة جدية، ويمكنها السيطرة على الأمور، فضلاً عن أنها شديدة الثقة بنفسها ومستقلة ومبدعة. ويرى العلماء أن صاحبة هذا النوع من الحواجب تمتلك طابعاً نرجسياً.

4- الحواجب المقوسة أو المدببة: مثل حواجب المغنية الأميركية بيونسي، التي تعطيها مظهراً أكثر جاذبية.

ووفقاً لجان هانيرا فإن المرأة صاحبة هذا النوع من الحواجب تكون محط أنظار الجميع، وقوية الإرادة، وصاحبة هدف، وكل مشاريعها تُكلل بالنجاح والازدهار، ولا توجد لديها أي مشكلات في بناء مستقبلها المهني، كما تدل على أن صاحبها يستحق أن يكون محل ثقتك.

5- الحواجب المستقيمة: توحي الحواجب المستقيمة بأن المرأة متحررة، وتعتمد في قراراتها على العقل والمنطق، وتفضل الاطلاع على الحقيقة قبل أن تصدر أي حكم، متجاهلةً الحدس والإشاعات، فضلاً عن أنها لا تميل إلى اتخاذ القرارات المتهورة، وعادةً ما تكون هذه المرأة قادرة على إخفاء عواطفها والاحتفاظ بها لنفسها.

6- الحواجب المرتفعة: تعطي هذه الحواجب انطباعاً جدياً، وتمتلك نوعاً من السلطة في اتخاذ القرارات، ويرى جان هانيرا أن المرأة التي تتمتع بهذه السمات تصل إلى درجة الكمال. لهذا، تبدو الممثلة الأميركية أوليفيا وايلد مثالية جداً.

7- الحواجب الحادة: تدل الحواجب الحادة على أن هذه المرأة عالية الذكاء، وتغتنم كلّ الفرص، فضلاً عن أنها تتسم بسرعة اتخاذ القرارات، لكنها عاطفية جداً وتميل إلى كتم عواطفها.

كما تحب هذه المرأة المجازَفة، ولديها قدرة عالية على تحمل المخاطر، كما تمتلك شخصية عفوية، وغالباً ما تراها تبتسم.