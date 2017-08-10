⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. ريم عبد الله تكشف عن امتلاكها حصة في شركة طيران - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ريم عبد الله تكشف عن امتلاكها حصة في شركة طيران
كشفت الفنانة ريم عبد الله عن امتلاكها لحصة في شركة طيران خاصة مع مجموعة من الشركاء، تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.
وقالت ريم خلال مجموعة من السنابات ” ، إنها تملكت حصة من الشركة قبل سنوات عندما كانت قيمتها 100 مليون دولار فقط، قبل أن تتضاعف وتصل إلى مليار دولار، لتكون بذلك أول ممثلة خليجية تمتلك حصة في شركة طيران خاص.
كوكو لولو 555555555[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
جسمها وشكلها يجيب لها اكثر من كذا قدمت تنازلات كثيرة وحصلت المبلغ الكبير هذا فعلا هالزمن مايعيش فية الشريف الي عندة شرف
همس ~[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 59 دقيقة
سبحان الله صوت الاذان عندها ~
بدال مَ تتقي الله ؛؛
تصور وتعرض مكياجها وشعرها بدال م تلبي نداء الله عز وجل للصلاه ~
الله يهديها ويهدينا جميعاً ~
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1739 ] نشر منذ 47 دقيقة
آمـــــــــــين الله يهديها ويهدينا جميعاً ~