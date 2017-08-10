⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. ريم عبد الله تكشف عن امتلاكها حصة في شركة طيران - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة ريم عبد الله عن امتلاكها لحصة في شركة طيران خاصة مع مجموعة من الشركاء، تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.

وقالت ريم خلال مجموعة من السنابات ” ، إنها تملكت حصة من الشركة قبل سنوات عندما كانت قيمتها 100 مليون دولار فقط، قبل أن تتضاعف وتصل إلى مليار دولار، لتكون بذلك أول ممثلة خليجية تمتلك حصة في شركة طيران خاص.