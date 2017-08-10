 أسهل طريقة تمنحك موسيقى أعلى صوتا على آيفون - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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أسهل طريقة تمنحك موسيقى أعلى صوتا على آيفون

أسهل طريقة تمنحك موسيقى أعلى صوتا على آيفون
طلال الغامدي(صدى):

يشكو بعض مستخدمي ” آيفون ” من انخفاض درجة الصوت عند الاستماع للموسيقى على الهاتف دون اللجوء إلى سماعات الأذن.

ونشر ” تويتر ” على صفحة متخصصة ما وصفه بخطوات بسيطة جدا، يمكن أن تقدم حلا عمليا للمسألة.

وجاءت النصائح بإمكانية رفع الصوت عند سماع الموسيقى على تطبيق ” أبل ميوزيك ” ، عبر خطوات بسيطة للغاية.

وينبغي على الراغبين في تعزيز درجة الصوت على التطبيق الشهير الذهاب إلى إعدادات الهاتف ” Settings ” ، ثم الدخول إلى خانة الموسيقى، وبعدها يمكن الضغط على تشغيل خاصية ” EQ ” الصوتية، وجعلها في وضعية ” Late Night ” .


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