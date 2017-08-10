أكراد سوريا يسلمون 17 إندونيسياً داعشياً إلى حكومة بلادهم - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

سلم أكراد سوريا 17 إندونيسياً كانوا ضمن صفوف داعش في مدينة الرقة شمالي سوريا إلى ممثلين عن حكومة بلادهم.

وأعلنت ما تسمى ” الإدارة الذاتية الديمقراطية ” الكردية في سوريا، أن تسليمهم تم أمس الأول الثلاثاء ” بناء على طلب الحكومة الإندونيسية واستناداً إلى رغبة مواطنيها ” .

وكان تقييم صدر عن الأمم المتحدة في مارس 2015، ذكر أن هناك أكثر من 25 ألف مقاتل أجنبي في صفوف تنظيمي داعش والقاعدة من 100 دولة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة عملياتها، التي بدأتها في الرقة في نوفمبر الماضي، لاستعادتها من سيطرة تنظيم داعش. ويشكل الأكراد أبرز مكون في قوات سوريا الديمقراطية.