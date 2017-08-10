⁠⁠⁠⁠⁠" تنمية الصادرات " تدعو لتسهيل تصدير منتجاتهم للعراق - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دعت هيئة تنمية الصادرات السعودية التجار ومالكي المصانع الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى العراق بتزويدها بمعلومات كاملة عن المنشأة والمنتجات المراد تصديرها، وإطلاع الهيئة على التحديات التي تواجه عمليات التصدير.

يُذكر أن هيئة تنمية الصادرات هي هيئة حكومية أنشئت عام 1434هـ، وتعمل على رفع الصادرات السعودية غير النفطية، بتحسين بيئة التصدير بوضع الخطط والبرامج وتحفيز المصدرين، وكذلك عبر تشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، برفع جودتها التنافسية.