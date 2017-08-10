الدفاع المدني يختتم دورة أنظمة التحكم في الدخان - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت الادارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع جامعة ام القرى وشركة نسما بكلية الهندسة، دورة أنظمة التحكم في الدخان حيث تطرقت الدورة لمواضيع سلوك الدخان ،ونماذج المحاكاة باستخدام CFD وأهميتها في التحقق من أنظمة تصريف الدخان في المباني .

وأبان مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد علي بن خضران المنتشري كلمة في ختام المناسبه عن أهمية توفير المتطلبات الوقائية في جميع المنشآت والتي يأتي في مقدمتها أنظمة التحكم في الدخان مبينا أن مخاطر نواتج الحريق تمثل إحدى أهم الاسباب الرئيسيه والمباشرة في الوفيات والإصابات.

وأكد على أهمية عقد مثل هذه الدورات بالتعاون مع جهات أكاديمية متخصصة وقدم شكره للجامعة ممثلة في كلية الهندسة وشركة نسما كما ألقى عميد كلية الهندسة والعمارة الإسلامية الدكتور حمزة غلمان كلمة عبر فيها عن سعادته لعقد مثل هذه الدورات التي سوف تنعكس على اداء العاملين في هذا المجال .

وأوضح بان الجامعة ممثلة في كلية الهندسة وعمادة الدراسات والبحوث الاستشارية وحدة التدريب والتطوير الهندسي حريصه على التعاون مع الدفاع المدني لعقد برامج تدريبية في مجال السلامة والوقاية من الحريق وفِي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المتدربين وتكريم الجهات الداعمة.