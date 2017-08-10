أمانة الطائف تطيح ببسطة " الرمان " المغشوش - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية من ضبط بسطة الفاكهة بعقبة الهدا والتي مارست عملية الغش التجاري في بيع فاكهة الرمان، وتم مصادرة عبوات فاكهة الرمان المغشوشة .

و قام مراقبو بلدية الهدا الفرعية بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة بالوقوف على سوق الفواكه الموسمية بعقبة الهدا، على كافة المحلات والبسطات والمستودعات، وجرى ضبط مخالفات في نظافة الموقع، وبعض الملاحظات للاشتراطات الصحية، وتم على الفور اتخاذ الاجراءات النظامية وفق لائحة الجزاءات البلدية .