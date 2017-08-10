بنتن يتفقد مرافق الحج بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مساء أمس الأربعاء مرافق خدمات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، شملت صالة استقبال الحجاج وخدماتها، حيث تحدث مع عدد من الحجاج ، وأستقبلهم بنثر الورد عليهم في لافته لاقت إعجاب ضيوف الرحمن.

ووقف على برنامج الترحيب بالحجاج عبر المطار الذي تقوم بتنفيذه ووكالة ” الوزارة ” لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، وعلى الحفاوة التي يتم بها أستقبال ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقديم التمور والورد والهدايا لهم، حيث شارك معالي وزير الحج والعمرة بالترحيب بضيوف الرحمن القادمين، وتجول في عدد من المواقع التي تشهد استعدادات كبيرة للجهات الحكومية العاملة في منظومة الحج، واطمأن على الخدمات التي تقدم لهم، وعلى سلاسة الإجراءات، وعلى سير أعمال كل من مكتب الوكلاء الموحد والنقابة العامة للسيارات، واطلع على آليات الاستقبال والتفويج والمغادرة التي تتم عبر تلك القطاعات والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.

كما واصل د. محمد بنتن وزير الحج والعمرة جولاته الميدانية في المدينة المنورة، حيث قام صباح اليوم الخميس 1438/11/18هـ، بتفقد مكاتب خدمات الحج التابعة للمؤسسة الأهلية للأدلاء بحي ” الدرة “، والتي يبلغ عددها (5) مكاتب، واطلع على سير العمل فيها لخدمة حجاج موسم حج هذا العام 1438هـ، ثم توجه لمحطة استقبال الحجاج بطريق الهجرة، والخاصة باستقبال وتفويج حجاج الجو والبر، وتجول داخل المحطة، وتفقد وحدة العناية بالحجاج والمعتمرين، مطمئناً على سير العمل فيها وعلى راحة حجاج بيت الله الحرام، وتابع معاليه جاهزية مكاتب ” المؤسسة ” الميدانية لموسم الحج، ووقف على تنفيذ خطط أعمال الحج التي اعتمدها مؤخراً.

ورافق وزير الحج والعمرة، وكيل ” الوزارة ” لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، محمد البيجاوي، والدليل حاتم بالي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء، وعدد من المسؤولين والمستشارين والقياديين.