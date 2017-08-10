شرطة جدة تكشف تفاصيل احتجاز مواطن في استراحة وطلب فدية - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة جدة تكشف تفاصيل احتجاز مواطن في استراحة وطلب فدية
كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، بأن مركز شرطة الجنوبية بشرطة محافظة جدة تلقت بتاريخ 16 / 11 / 1438 هـ بلاغ مفاده ادعاء استدراج مواطن في العقد الثالث من العمر من قبل ثلاثة أشخاص آخرين واحتجازه لديهم بداخل إحدى الاستراحات والمطالبة بدفع مبلغ مالي وقدره ( 250000 ) ريال مقابل إطلاق سراحه.
وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت البلاغ على الفور، وتم ضبط متهم، وتحديد هوية المتهمان الآخرين ، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال إجراءات الضبط الجنائي معهم لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6632 ] نشر منذ 30 دقيقة
سلاماااات🤔