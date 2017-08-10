شرطة جدة تكشف تفاصيل احتجاز مواطن في استراحة وطلب فدية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، بأن مركز شرطة الجنوبية بشرطة محافظة جدة تلقت بتاريخ 16 / 11 / 1438 هـ بلاغ مفاده ادعاء استدراج مواطن في العقد الثالث من العمر من قبل ثلاثة أشخاص آخرين واحتجازه لديهم بداخل إحدى الاستراحات والمطالبة بدفع مبلغ مالي وقدره ( 250000 ) ريال مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت البلاغ على الفور، وتم ضبط متهم، وتحديد هوية المتهمان الآخرين ، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال إجراءات الضبط الجنائي معهم لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.