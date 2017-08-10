جرحى في صفوف " داعش " بنيران الجيش اللبناني - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

شن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، هجومًا على مواقع تابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، كما قصفت مدفعيته التنظيم المتطرف في بلدتي رأس بعلبك والقاع، الواقعتين في منطقة البقاع شمال شرقي البلاد على الحدود السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن القوات المسلحة اللبنانية، أوقع الهجوم العديد من الجرحى في صفوف تنظيم ” داعش ” الإرهابي، التي تقصف التنظيم منذ عدة أيام، تمهيداً لعملية عسكرية سيكون هدفها طردهم من البلاد.

الجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله اللبناني شن هجومًا عسكريًا ضد جبهة فتح الشام (التحالف العسكري لتنظيم القاعدة السابق في سوريا) في مرتفعات عرسال بين يومي 21 و27 يوليو الماضي، وقد تمكنت ميليشيا حزب الله من استعادة السيطرة على معظم أراضي تلك المنطقة، ثم وافق على وقف إطلاق النار وإجلاء المتمردين إلى الأراضي السورية مقابل استرداد 8 أسرى.