رسميا.. حسام غالي في النصر مقابل 16 مليون - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وافق النادى الأهلي المصري على انتقال حسام غالي، إلى النصر، بعدما حصل اللاعب على موافقة الجهاز الفنى ومسئولى القلعة الحمراء بالانتقال.

واتفق حسام غالى مع النصر على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، حيث سيوقع ” الكابيتانو ” موسماً واحداً مقابل 850 ألف دولار، أى ما يقر ب من 16 مليون جنيه مصرى.

وينتهى عقد حسام غالى مع الأهلي بنهاية الموسم الجارى، ورغم أن اللاعب كان قد وقع على عقد لمدة موسم جديد برفقة زميله عماد متعب، إلا أن الأهلي لم يوثّق عقد الثنائى حتى الآن، الأمر الذى تسبب فى موافقة الأهلي على إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب طلب الرحيل لخوض هذه التجربة.

ولعب حسام غالي من قبل للنصر عام 2009 وخاض تجارب احترافية، أبرزها توتنهام الإنجليزى وفينورد الهولندى وديربى كاونتى وليرس البلجيكى.