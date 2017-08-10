طالبان يحرقان مدرسة بعد رسوبهما في الامتحانات - صحيفة صدى الالكترونية

طالبان يحرقان مدرسة بعد رسوبهما في الامتحانات
أشعل طالبان النار في مدرسة ثانوية بمحافظة الجيزة المصرية بسبب رسوبهما في الامتحانات .
وأوضحت الشرطة المصرية أن طالبين بالمدرسة تسللا إليها وأشعلا فيها النار، باستخدام زجاجات مولوتوف.
و قامت قوات الشرطة بإعداد الكمين اللازم وتمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب رسوبهما في امتحانات الدور الثاني و تم إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم بحقهما.
abdul[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ليت نصبت الكمين قبل الحريقة.