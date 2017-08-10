 طالبان يحرقان مدرسة بعد رسوبهما في الامتحانات - صحيفة صدى الالكترونية

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طالبان يحرقان مدرسة بعد رسوبهما في الامتحانات

طالبان يحرقان مدرسة بعد رسوبهما في الامتحانات
القاهرة(صدى):

أشعل طالبان النار في مدرسة ثانوية بمحافظة الجيزة المصرية بسبب رسوبهما في الامتحانات .

وأوضحت الشرطة المصرية أن طالبين بالمدرسة تسللا إليها وأشعلا فيها النار، باستخدام زجاجات مولوتوف.

و قامت قوات الشرطة بإعداد الكمين اللازم وتمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب رسوبهما في امتحانات الدور الثاني و تم إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم بحقهما.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 1 ساعة

يا ليت نصبت الكمين قبل الحريقة.

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