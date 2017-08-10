بالصور.. أمانة الرياض تسجل مخالفات على 25 محلًا - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

واصلت بلدية الشمال التابعة لأمانة منطقة الرياض حملاتها على المحلات حيث سجلت مخالفات بحق ٢٥ محلا وتم إتلاف ١٣٠٣ علبة معسل.

ذكر ذلك رئيس بلدية شمال الرياض المهندس مشعل السالم وأوضح أنه تم رصد عدد ٥ عمال يقومون بالنوم داخل المنشأة وعمال آخرين مخالفين للاشتراطات الصحية تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم من عقوبات.

وأكد المهندس مشعل السالم استمرار هذه الحملات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة الرياض خصصت الرقم ٩٤٠ لتلقي الملاحظات والبلاغات.

