بلدية الدلم تتفاعل مع مواطن وثق عمال يصطادون الأسماك من الصرف الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تفاعلت بلدية الدلم مع بلاغ تقدم به مواطن تمكن من رصد جريمة يقوم بها مجموعة من العمالة الوافدة، حيث تمكن من تصويرهم وهم يصيدون الأسماك من مياه الصرف الصحي بالحائر.

ووثق المواطن متعب القحطاني عبر مقطع فيديو مجموعة من العمالة الوافدة يصيدون الأسماك من مياه الصرف الصحي بالحائر التابعة لمحافظة الدلم.

وأوضح رئيس بلدية الدلم المكلف محمد المحسن بأنه تم توجيه قسم الرقابة الصحية بمباشرة المطعم الذي تتحفظ البلدية باسمه، وتم التأكد من وجود جميع التراخيص النظامية والتأكد من تطبيقه لجميع الاشتراطات الصحية.

وتابع المحسن، وبفحص عينات السمك الموجودة في المطعم، وتبين للمختصين أن أنواع الأسماك الموجودة داخل المطعم تختلف عن الأسماك الموضحة في مقطع الفيديو مع وجود فواتير توضح شرائها من شركات معروفه وتم أخذ عينات منها لفحصها والتأكد من سلامتها.