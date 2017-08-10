 بلدية الدلم تتفاعل مع مواطن وثق عمال يصطادون الأسماك من الصرف الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 10

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بلدية الدلم تتفاعل مع مواطن وثق عمال يصطادون الأسماك من الصرف الصحي

بلدية الدلم تتفاعل مع مواطن وثق عمال يصطادون الأسماك من الصرف الصحي

بلدية الدلم تتفاعل مع مواطن وثق عمال يصطادون الأسماك من الصرف الصحي
حمود العنزي(صدى):

تفاعلت بلدية الدلم مع بلاغ تقدم به مواطن تمكن من رصد جريمة يقوم بها مجموعة من العمالة الوافدة، حيث تمكن من تصويرهم وهم يصيدون الأسماك من مياه الصرف الصحي بالحائر.
ووثق المواطن متعب القحطاني عبر مقطع فيديو مجموعة من العمالة الوافدة يصيدون الأسماك من مياه الصرف الصحي بالحائر التابعة لمحافظة الدلم.
وأوضح رئيس بلدية الدلم المكلف محمد المحسن بأنه تم توجيه قسم الرقابة الصحية بمباشرة المطعم الذي تتحفظ البلدية باسمه، وتم التأكد من وجود جميع التراخيص النظامية والتأكد من تطبيقه لجميع الاشتراطات الصحية.
وتابع المحسن، وبفحص عينات السمك الموجودة في المطعم، وتبين للمختصين أن أنواع الأسماك الموجودة داخل المطعم تختلف عن الأسماك الموضحة في مقطع الفيديو مع وجود فواتير توضح شرائها من شركات معروفه وتم أخذ عينات منها لفحصها والتأكد من سلامتها.


الوسوم:, , , , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني اصطادوا السمك لاستهلاكهم الخاص وليس للبيع… بالهناء والشفاء.

[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ 44 دقيقة

😂😜مياهـ الصرف منكم و إليكم.

[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ 32 دقيقة

هالمرة المواطن قفط العمالة

تُرى كم مرة أصطادوا سمك🐟🐠من نفس المكان ما أحد جاب خبرهم 🤔🤔

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *