فريق طبي بمستشفى الخميس العام يستخرج حصوة بطول 6 سم من مثانة مريض - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل مستشفى خميس مشيط العام مريض محول من مستشفى ظهران الجنوب يشتكي من الام في المثانة وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية تبين وجود حصوة كبيرة تغطي جزء كبير من المثانة البولية والمريض يعاني من تقطعات في التبول وحرقان مستمر وتبول دموي.

حيث قرر الفريق الطبي المشرف على الحالة أجراء عملية للمريض عن طريق الشق الجراحي واستخرجت الحصوة التي يقدر طولها بحوالي 6 سم وكان شكل الحصوة وحجمها كبير مقارنة بحجم المثانة كونها كانت من الحصوات ذو القساوة العالية والوزن الثقيل واللون الأسود الداكن وقد أرسلت الى المختبر لتحليل مكوناتها وبعد العملية انتهت معاناة المريض كونه كان يعاني من تهيج شديد.