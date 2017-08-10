إبراهيموفيتش صاحب الــ 72 مليون يتلقى عرضا من ناد سعودي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أوضح الايطالي مينو رايولا أن موكله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تلقى عرضاً رسمياً من نادي في الدوري الصيني وآخر في الولايات المتحدة الأمريكية وناد في المملكة.

وأفاد الوكيل رايولا خلال حديثة الخاص مع صحيفة ” أناليتيكا ” البوسنية أن العروض الرسمية المقدمة لموكلة السويدي إبراهيموفيتش ستكون تحت الدراسة من أجل اختيار العرض المالي الأفضل والمناسب له خلال مستقبلة القادم .

يذكر أن اللاعب يتقاضى راتباً سنوياً مع فريقة الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي قدره 17 مليون يورو أي ما يعادل 72 مليون ريال سعودي.