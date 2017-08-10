اليابان تعثر على قنبلة من الحرب العالمية - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

عثرت الشرطة اليابانية، اليوم الخميس على قنبلة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، قرب مفاعل فوكوشيما النووي المتوقف عن العمل.

وأوضحت الشرطة أن عمال البناء عثروا على قنبلة قطرها 15 سنتيمترا، ويصل طولها إلى 85 سنتيمترا على بعد 300 متر من محطة توليد الطاقة أثناء عمليات الحفر بمنطقة لركن السيارات لتوسعة نطاق أعمال إخراج المفاعل من الخدمة مشيرة إلى أنه تم إرسال صورها إلى قوات الدفاع الذاتى اليابانية للتحقق من احتمال انفجارها وتحديد إجراءات إزالتها.

يذكر أن منطقة التي يوجد بها مفاعل فوكوشيما النووي كانت تضم مطارا تابعا للجيش الإمبراطوري الياباني تم قصفه أثناء الحرب العالمية الثانية