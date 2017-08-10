ضبط 46 ألف كيلو أغذية فاسدة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط أكثر من 46700 كيلوجرام من الدجاج، والأسماك المجمدة، والعسل، بسبب مخالفات في مصانع ومستودعات بمدينة الرياض.

وأوضحت ” الهيئة ” في بيان على موقعها الالكتروني، أن مفتشي الهيئة ضبطوا وحجزوا 35973 كيلوغراماً من الدجاج والأسماك المجمدة نتيجة سوء التخزين، واتضح أنها تخزن في درجات حرارة تتجاوز الصفر المئوي ما يجعلها عرضة للتلوث الميكروبي، في حين أن درجة الحرارة يجب ألا تقل عن (-18 درجة مئوية).

وأضافت أن المفتشين ضبطوا وحجزوا أيضاً 10600 كيلوغرام من مُركز الجلوكوز (شيرة)، يتم تسويقه وتوزيعه على أنه عسل نحل، إضافة إلى ضبط وحجز 58 كيلوغراماً من منتجات غذائية لانتهاء فترة صلاحيتها.