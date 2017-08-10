أعراض إصابة المرأة ببطانة الرحم المهاجرة وأضرارها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من أن آلام الحيض، مثل متاعب البطن والظهر، قد تشير إلى الإصابة بما يعرف ” ببطانة الرحم المهاجرة ” .

ومن الأعراض الأخرى الدالة على هذا المرض الحيض الشديد أو عدم انتظام الحيض والآلام أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، بالإضافة إلى التقلصات والآلام أثناء التبول أو التبرز.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء في حال ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأن هذا المرض يُحدث خللاً في وظائف المبايض وقناة فالوب والرحم، مما يؤثر بالسلب على الخصوبة.

يُشار إلى أن مرض بطانة الرحم المهاجرة المعروف أيضا باسم ” الانتباذ البطاني الرحمي ” هو ورم حميد يتمثل في وجود أنسجة شبيهة ببطانة الرحم خارج الرحم؛ حيث تنمو تلك البطانة على جانبي تجويف الرحم لتمتد إلى قناتي فالوب، ثم المبيضين أو إلى عنق الرحم.