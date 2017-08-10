أعراض إصابة المرأة ببطانة الرحم المهاجرة وأضرارها - صحيفة صدى الالكترونية

أعراض إصابة المرأة ببطانة الرحم المهاجرة وأضرارها
حذرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من أن آلام الحيض، مثل متاعب البطن والظهر، قد تشير إلى الإصابة بما يعرف ” ببطانة الرحم المهاجرة ” .
ومن الأعراض الأخرى الدالة على هذا المرض الحيض الشديد أو عدم انتظام الحيض والآلام أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، بالإضافة إلى التقلصات والآلام أثناء التبول أو التبرز.
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء في حال ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأن هذا المرض يُحدث خللاً في وظائف المبايض وقناة فالوب والرحم، مما يؤثر بالسلب على الخصوبة.
يُشار إلى أن مرض بطانة الرحم المهاجرة المعروف أيضا باسم ” الانتباذ البطاني الرحمي ” هو ورم حميد يتمثل في وجود أنسجة شبيهة ببطانة الرحم خارج الرحم؛ حيث تنمو تلك البطانة على جانبي تجويف الرحم لتمتد إلى قناتي فالوب، ثم المبيضين أو إلى عنق الرحم.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله السلامة والعافية…
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3425 ] نشر منذ 1 ساعة
آمين الله يحفظناوياكم من كل شر
درة البسامي[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله أخت جنوبية..
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10212 ] نشر منذ 52 دقيقة
موضوع ممتاز 👍
بس بعدل كم نقطه ع بعض الاعراض اعلاه ✋
لان الدراسه جدا مختصره
مثل نقطة عدم انتظام الحيض اولا
الدورة الواحده مدتها ٢٨ ولكن هناك نساء ٣٥يوم وحتى ٣٧ اظن الوضع طبيعي 😊 لايمكن ان نقول هنا اضطراب
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.عدم الانتظام الذي يتجاوز فيها ٤٠ يوم ياخذ احدى المسارين بشرط وجود اثبات من السونار 😊
ان ارتبط بوجود اكياس دمويه وبالطب تسمى 👈اكياس الشوكولاته لان الدم فيها يميل للون البني
هنا نقول ان العرض هو بطانة الرحم الهاجره او المهاجره
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.اما عدم الانتظام ان ارتبط بوجود اكياس بيضاء وبالطب تسمى 👈اكياس دهنيه عادة تنتج بزيادة الوزن هنا نقول ان العرض هو عدم انتظام الدوره بسبب تكيس المبايض اي ان البطانه سليمه 😊
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.اتمنى اتضحت الصورة للجميع 😊
عافانا الله واياكم من كل الامراض والاخطار
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 46 دقيقة
جزاك الله خير أخت أمل على التوضيح
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10212 ] نشر منذ 43 دقيقة
اهلااااا يابسمه
الله يجزينا واياكم خير الجزاء
تشكراااااتي ✋
مقيمه بالسعوديه[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يقرفك انتي وتوضيحاتك يااملوه وع مالت عليكي يالثرثاره
نفسي بريحة طفل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 35 دقيقة
جزاك الله خير ياامل شرح وافي دعواتكم لي ياخوان انا اعاني من هالمرض ومحرومه من الاطفال
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يرزقك ويرزق حل محروم بالذريه الصالحه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3425 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يجزاك الجنه ووالديك دره❤ آسآل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك ويرزقك باالذريه الصالحه عاجلا غير اجل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13853 ] نشر منذ 14 دقيقة
👍😊