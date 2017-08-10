بعد وفاة غزل واعتزال برديس.. إعدام راقصة قتلت خادمتها - صحيفة صدى الالكترونية

بعد وفاة غزل واعتزال برديس.. إعدام راقصة قتلت خادمتها
استمراراً للأحداث المٌثيرة التي شهدتها حياة العديد من الراقصات في مصر ، فبعد وفاة الراقصة غزل بسبب خطأ طبي ، وإعلان الراقصة برديس اعتزالها ، قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بالإعدام شنقاً للراقصة المصرية أميمة ومساعديها ، والسجن المؤبد لوالدتها وشقيقتها لاشتراكهم جميعا في قتل خادمة .
وفي التفاصيل، تعود القضية لثلاث سنوات مضت عندما اشتركت الراقصة ومساعدها ووالدتها وشقيقتها، في قتل المجني عليها ولاء، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا عليها بالضرب بأدوات الرياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك قتلها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16072 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1732 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله . عصابه كامله والحمد لله نالوا جزاهم.
والله يرحم الخادمه ولاء ويجعل مثواها الجنه .
abdul[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 54 دقيقة
وبعد كل هذا هناك من ينكرون ان الرقاصين والرقاصات والطقاقين والطقاقات يتعلمون الفن من من الجنيين والجنيات…..هههه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10212 ] نشر منذ 50 دقيقة
الان مصر
تعاني قحط في فئة الرقاصات 😂😂
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرحم غزل ويتوب على برديس ويطهر من قتلت خادمتها