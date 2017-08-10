بعد وفاة غزل واعتزال برديس.. إعدام راقصة قتلت خادمتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

استمراراً للأحداث المٌثيرة التي شهدتها حياة العديد من الراقصات في مصر ، فبعد وفاة الراقصة غزل بسبب خطأ طبي ، وإعلان الراقصة برديس اعتزالها ، قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بالإعدام شنقاً للراقصة المصرية أميمة ومساعديها ، والسجن المؤبد لوالدتها وشقيقتها لاشتراكهم جميعا في قتل خادمة .

وفي التفاصيل، تعود القضية لثلاث سنوات مضت عندما اشتركت الراقصة ومساعدها ووالدتها وشقيقتها، في قتل المجني عليها ولاء، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا عليها بالضرب بأدوات الرياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك قتلها.