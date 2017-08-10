 رجل يدعي أنه المهدي المنتظر - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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رجل يدعي أنه المهدي المنتظر




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لك الحمد والشكر . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسأل الله ان يشفيه ويعافيه .

[ عدد التعليقات: 31770 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 48 دقيقة

سمعته يقول انا المهدي. ممكن اسمه المهدي

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