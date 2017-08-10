رجل يدعي أنه المهدي المنتظر - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 10
أغسطس
اللهم لك الحمد والشكر . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسأل الله ان يشفيه ويعافيه .
اخس يابو يمن
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
سمعته يقول انا المهدي. ممكن اسمه المهدي
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد والشكر . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسأل الله ان يشفيه ويعافيه .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 1 ساعة
اخس يابو يمن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31770 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
abdul[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 48 دقيقة
سمعته يقول انا المهدي. ممكن اسمه المهدي