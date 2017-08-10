ظهور " دجاجة ترامب " قرب البيت الأبيض والسعر مفاجأة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ظهرت مجددا ” دجاجة ترامب ” ، وهي عبارة عن دجاجة مطاطية ضخمة، في حديقة ” إليبس ” ، التي تقع مباشرة خلف مقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن، وتباع على مواقع التسوق الإلكتروني، مقابل نحو 500 دولار.

وكانت الدجاجة العملاقة التي تحمل رأسها ملامح الرئيس الأمريكي ترامب وشعره الأشقر قد ظهرت لأول مرة في أبريل الماضي، في خضم المظاهرات التي طالبت ترامب بالإفصاح عن دخله وسجله الضريبي، وهو ما رفضه وقتها الرئيس الأمريكي.

وقد كثفت وسائل إعلام أمريكية تغطيتها لرسو الدجاجة قرب البيت الأبيض، حتى إن بعضها نقل الحدث مباشرة على “ فيسبوك ” ، مذكرين الرئيس الأميركي بضرورة الكشف عن دخله وضرائبه.