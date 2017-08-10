ظهور " دجاجة ترامب " قرب البيت الأبيض والسعر مفاجأة - صحيفة صدى الالكترونية

ظهور ” دجاجة ترامب ” قرب البيت الأبيض والسعر مفاجأة
ظهرت مجددا ” دجاجة ترامب ” ، وهي عبارة عن دجاجة مطاطية ضخمة، في حديقة ” إليبس ” ، التي تقع مباشرة خلف مقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن، وتباع على مواقع التسوق الإلكتروني، مقابل نحو 500 دولار.
وكانت الدجاجة العملاقة التي تحمل رأسها ملامح الرئيس الأمريكي ترامب وشعره الأشقر قد ظهرت لأول مرة في أبريل الماضي، في خضم المظاهرات التي طالبت ترامب بالإفصاح عن دخله وسجله الضريبي، وهو ما رفضه وقتها الرئيس الأمريكي.
وقد كثفت وسائل إعلام أمريكية تغطيتها لرسو الدجاجة قرب البيت الأبيض، حتى إن بعضها نقل الحدث مباشرة على “ فيسبوك ” ، مذكرين الرئيس الأميركي بضرورة الكشف عن دخله وضرائبه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31770 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ذا الترامب اللي صار مصخره للي يسوى واللي مايسوى ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1732 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابومحمد تراك ماشفت ردي عليك في خبر .
. شاهد امكر و اذكى طريقة لصيد الأرانب .
شوفه وخبرني .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31770 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ماحصلته ياالحبيب ، درت الى الصفحه السادسه باالفديوهات وماوجدته ,,
,, ياليت تحط الرابط .. كذا من الصعب الحصل عليه اذا ماكان الخبر حديث ,,
,, والآن انا مشغول عندي عمال باالبيت ,, وهذا لايمنع مروري على عجل ,, اسدح الرابط هنا لاهنت ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13853 ] نشر منذ 28 دقيقة
هههههه شكلها يضحك 😅