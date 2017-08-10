" الشورى " تحذر من رفع تعرفة الكهرباء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حذرت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى من أن يكون رفع تعرفة الكهرباء بهدف تغطية تدني كفاءة التشغيل على حساب المستهلك.

ودعت لجنةالشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 36ـ1437، لتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفات المقترحة للتنفيذ مستقبلاً.

وأوصتاللجنةبضرورة معالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، مجددة مطالبات المجلس السابقة بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يتيح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار.