بالصور.. عرض بنتلي كونتيننتال GTZ للبيع كواحدة من تسع نسخ فقط تم إنتاجها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عرضت سيارة بنتلي كونتيننتال GTZ طراز 2011 للبيع وهي نسخة تعتمد علي موديل Supersports ولكن عدلت باسم زاجاتو, وهي واحدة من تسعة نسخ فقط ، وبالتالي فهي سيارة أندر بكثير من أي إصدار آخر من اصدارات الكوبيه الفائقة الفاخرة.

ولأنها تستند على موديل Supersports، فهي تحمل محرك بقوة 621 حصانا سعة 6.0 لتر محرك W12 بشاحنين توربينيين وهذا الرقم لا تتجاوزه سو نسخة كونتيننتال GT, وعلى عكس النسخة الخضراء الداكنة التي ظهرت في معرض جنيف للسيارات، فهذه النسخة هنا تحمل اللون الأزرق الداكن مع سقف فضي متناقض والمقصورة الداخلية باللون التان الخفيف.

ويبدو أنه قد تم تسليم هذه النسخة في السابق إلى أحد العملاء في الشرق الأوسط، ولكنها قضت بعض الوقت في سويسرا، والآن هي مدرجة للبيع على JamesEdition من قبل لوتيس سوبر كارز في ماربيلا، باسبانيا، أما السعر المطلوب فلم يكشف عنه كما تم قيادة السيارة أكثر من 5.000 ميل.

