اعتماد الخطة العامة لطوارئ الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، الخطةَ العامة للطوارئ بالحج لعام 1438هـ.

جاء ذلك امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأشار مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو إلى أنه يشارك في الخطة 32 جهة حكومية وأن الخطة تقوم على خمس نقاط أساسية، تستند على تحليل البيانات والمدخلات وتوصيفها، والطرق المثلى والأنسب للتعامل مع كل حالة على حِدة، تبدأ بتقدير الموقف من خلال نطاق الخطة والافتراضات والهدف منها .

وتابع العمرو تلي ذلك المهمة، يليها التنفيذ الذي يتضمن بدوره (آلية تطبيق الخطة، المهام والمسؤوليات، تعليمات التنسيق، تقييم الأداء)، ويأتي في المرتبة الرابعة (مراحل الإسناد بنوعية الفني والإداري)، وآلية توفير الإعاشة والوقود وأماكن الإيواء اللازمة، وخامساً تحديد تسلسل القيادة ووسائل الاتصال.