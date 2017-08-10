⁠⁠⁠⁠⁠غرق 180 مهاجرا أجبرهم مهربون على القفز في البحر قبالة اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت وكالة الهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن حوالى 180 مهاجراً اثيوبياً وصومالياً اضطروا إلى مغادرة البحر قبالة اليمن من قبل المهربين في وقت مبكر من اليوم الخميس، ويفترض أن 55 منهم غرقوا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن هذا هو ثاني حادث من نوعه في الأيام القليلة الماضية قبالة مقاطعة شبوة في جنوب اليمن، حيث قام مهرج بقتل 50 راكبا من المهاجرين الافارقة أمس الأربعاء، وذلك وفقاً لـ ” رويترز “.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، أوليفيا هيدون، لرويترز ” لقد شاهدنا خمس جثث ويمكننا تأكيد خمسة قتلى… لا يزال 50 شخصاً مفقودين من هذا الحادث، و55 شخصاً قد لقوا حتفهم “.

وأضاف ” قد يكون ذلك بداية لاتجاه جديد، ويعرف المهربون أن الوضع خطير عليهم ويمكن إطلاق النار عليهم، ومن ثم يسقطونهم بالقرب من الشاطئ “.