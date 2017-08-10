مجلس السعادة يهدي وروداً لمتضرري حريق برج " الشعلة " في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أهدى مجلس السعادة والإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، الورود إلى السكان المتضررين من حريق برج ” الشعلة ” الذي وقع مؤخراً بمارينا دبي.

وقالت المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية بشرطة دبي، عواطف السويدي، إن ” أعضاء المجلس من الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ بادروا إلى زيارة السكان المتضررين مهنئين إياهم على سلامتهم وأهدوهم الورود لإسعادهم وإدخال البهجة على قلوبهم “.

وبيّنت السويدي، أن “شرطة دبي تضع سعادة الموظفين والعملاء ضمن أولوياتها، وتسعى دائماً لإسعاد المجتمعين الداخلي والخارجي عبر جملة من المبادرات والأنشطة، وهو ما يحقق استراتيجية شرطة دبي في خلق مجتمع آمن سعيد، وتقديم خدمات ذات جودة عالمية ترفع من مستوى الرضا العام”.

وأوضحت المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، أن “الخطة الاستراتيجية للمجلس تأتي امتثالاً لتوجيهات الحكومة كترسيخ قيم السعادة والإيجابية وجعلها أسلوب حياة دائم ” ، مؤكدة أن “المجلس حريص أن تغدو دولة الإمارات الأولى عالمياً في السعادة، لذلك فإنه دؤوب على تقديم مبادرات للمجتمع الداخلي والخارجي في السعادة والإيجابية، والتعاون مع وزارة السعادة ومكتب دبي الذكي لتوحيد الجهود المبذولة في إطلاق وتنفيذ مبادرات السعادة “.