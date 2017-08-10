انضمام نسخة Allure Premium الخاصة لعائلتها في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أضافت بيجو نسخة خاصة جديدة من موديل 208 في المملكة المتحدة هي Allure Premium. وهذه السيارة متاحة بالفعل أمام الحجوزات مع سعر يبدأ من 21.600 دولار وهذا يجعلها النسخة الأغلى للسيارة السوبيرميني، ولا يتجاوزها فقط الا موديلي GT وGTI.

ومع ذلك، فإن بيجو 208 Allure Premium مجهزة تجهيزا جيدا، وتأتي مع عجلات 16 بوصة سوداء مطفية، مرايا جانبية كهربائية بخاصية التسخين مع نظام للطي، ونوافذ خلفية ملونة، منا يتوفر لها 10 ألوان خارجية، بما في ذلك البرتقالي باور الجذاب.

وتشمل الميزات القياسية أيضا سقف سيلو زجاج بانورامي، والإضاءة المحيطة، ونوافذ كهربائية، شاشة ملونة متعددة الوظائف تعمل باللمس وتكنولوجيا دمج الهاتف الذكي، كاميرا خلفية ونظم الملاحة 3D Connected Satellite، جنبا إلى جنب مع التخصيص الخارجي الإضافي المتواجد على قائمة الخيارات.

وتأتي هذه النسخة الخاصة من بيجو 208 فقط مع محرك بنزين من 3 أسطوانات 1.2 لتر بقوة 81 حصان مع امكانية التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 12.2 ثانية، ومتوسط استهلاك وقود 4.5 لتر / 100 كم.