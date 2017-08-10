اللواء التركي: جاري التحقيق في مقطع فيديو يحمل ألفاظاً مُسيئة منسوبة لأحد رجال الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الجهات المختصة تقوم بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي يحمل ألفاظاً مُسيئة منسوبة لأحد رجال الأمن، وأكد محاسبة مَن تثبت مسؤوليته.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، حول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال لقطة الفيديو التي تحمل ألفاظاً مسيئة منسوبة لأحد رجال الأمن.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وجّه الجهات المعنية بمتابعة وملاحقة، كل مَن يُسيء بألفاظ لا تليق وعبارات نابية وخارجة عن حدود الذوق العام والعُرف الاجتماعي، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص ليقول النظام فيهم كلمته، وأن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشخاص أو مجموعات أو جهات، وعبر أي وسيلةٍ كانت.