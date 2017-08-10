بالصور..مصادرة 307 كيلو مواد غذائية فاسدة وسط الدمام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

صادرت بلدية وسط الدمام ٣٠٧ كيلو جرام من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أغلقت 5 منشآت، لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، وإحالة 15 منشأة للتأهيل فيما تم فرض غرامات مالية على المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة رقابية صحية نفذتها البلدية على المطاعم استمرت أسبوعاً، والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية من خلال إدارة صحة البيئة بالبلدية، وذلك للتأكد من التزام المطاعم بتطبيق الاشتراطات الصحية، وكذلك التأكد من تقديم مواد غذائية صحية للمستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، بأن عدد المطاعم التي تم زيارتها 127مطعماً، تم تحرير 40 إنذاراً، وأشار إلى أنه تم تشكيل 4 فرق صحية رقابية شارك فيها 14 مراقباً صحياً و٣ أطباء بيطريين، استهدفوا خلال الحملة المنشآت الصحية على الطرق الرئيسية بوسط الدمام والمجمعات التجارية، تلخصت معظم المخالفات الصحية المرصودة في عدم تجديد الرخص المهنية، عدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين بالمنشأة، تدني مستوى النظافة العامة بالمنشأة وسوء تداول المواد الغذائية داخل المنشأة.