مباحثات أمريكية حول تفتيش المنشآت النووية والعسكرية بإيران - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت مصادر صحفية أمس الأربعاء،أن مسؤول بالإدارة الأمريكية، لم تفصح عن اسمه، قال إن مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، نيكي هايلي ستبحث مع مفتشي الوكالة أبعاد أنشطة إيران النووية المشبوهة .

وقال المسؤول الأمريكي أن هايلي عبرت عن قلقها وقلق حكومتها إزاء الاختبارات الصاروخية غيرالقانونية وسائرالأنشطة الإيرانية المؤذية وفقاً لوكالة رويترز.

ويذكر أن قالت مصادر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب يتجه نحو مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفرض رقابة صارمة وتفتيش على المواقع العسكرية والنووية الإيرانية التي يشتبه بأنها تنتهك بنود الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1.