دراسة تكشف تأثير قيادة الدراجة على غشاء البكارة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

هناك خطأ شائع ينتشر منذ سنوات قديمة بأن ممارسة الرياضة ولا سيما قيادة الدراجة الهوائية يسبب فقدان العذرية.

وأكدت الكثير من الدراسات أن غشاء البكارة لا يتأثر أبداً بركوب الشابة على الدراجة، مؤكدين أن ما يسبب حدوث هذا الأمر هو إدخال أدوات صلبة في جوف المهبل، وسيسبب ذلك نزول كمية من الدماء.

ولفتت الدراسات الى أن الغشاء محميّ كونه موجود على بُعد 2 سم من الخارج، وبالتالي فممارسة الرياضة بكل أنواعها وكذلك حمل الاشياء الثقيلة لا يؤثر أبداً على غشاء البكارة.