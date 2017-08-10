تركيا تعتقل 35 صحافيا بتهمة الانتماء إلى " غولن " - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أعتقلت شرطة إسطنبول، اليوم الخميس، 35 صحافياً تتهمهم النيابة بالانتماء إلى شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو 2016.

وبررت النيابة اتهاماتها للصحافيين بأنهم يستخدمون تطبيق “ بايلوك ” للمراسلة عبر الهاتف والذي تؤكد الحكومة التركية أنه صمم خصيصا لتسهيل الاتصال المشفر بين أنصار غولن.

وبحسب بيانات منصة الصحافيين المستقلين التركية، فإنه ما زال هناك 164 صحافياً رهن الاعتقال في تركيا.

ومنذ 10 أيام، بدأت محاكمة 19 صحافياً بجريدة ” جمهورييت ” التركية، يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 و43 عاماً.

ويواجه غالبية صحافيي ” جمهورييت ” تهمة ” التعاون مع تنظيمات إرهابية ” ، حيث يواجهون اتهامات بالانتماء سواء لحزب العمال الكردستاني أو لجماعة غولن.