الكشف عن قيمة مهاجم النصر الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكرت صحيفة سبورت المغربية الناطقة باللغة الفرنسية ، عن القيمة المالية التي سيدفعها النصر، من أجل خدمات محمد فوزير لاعب الفتح الرباطي المغربي تبلغ مليون و600 ألف دولار، أي ما يعادل 6 ملايين ريال سعودي.

وافادت الصحيفة أن إدارة العالمي تقدمت بفتح المفاوضات بعرض مالي وقدره مليون دولار ما يعادل 3 مليون ريال و750 ألف، قبل أن يضطر العالمي لرفع العرض الى مليون و300 ألف دولار ما يعادل 4 مليون ريال و200 ألف.

غير أن إدارة الفتح الرباطي رفضت العرضين المقدمة، مما دفع إدارة العالمي لتقديم عرضاً ثالثاً بقيمة مليون و600 ألف دولار، وابدت إدارة النادي المغربي موافقتها للعرض الثالث، ونقل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.