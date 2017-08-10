أزمة جديدة بسبب نيمار - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أشارت تقارير صحفية نقلا عن مصادر داخل برشلونة، إلى أن النادي الإسباني لن يرسل الأوراق التي تؤكد انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يتسلم قيمة الصفقة بالكامل، البالغة 222 مليون يورو.

ويعني ذلك أن نيمار، الذي غاب عن أول لقاء لفريقه الجديد في الدوري بسبب عدم وصول أوراق تعاقده إلى اتحاد الكرة الفرنسي، لن يتمكن من المشاركة حتى يدفع سان جيرمان كامل قيمة شرائه إلى برشلونة.

وعلى باريس سان جيرمان أن يقدم أولا شهادة انتقال دولية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” ليؤكد أنه أبرم صفقة التعاقد مع نيمار، حتى يتمكن أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم من المشاركة في المباريات، لكن طبقا لموقع “ جول ” الذي تواصل مع مسئولين في النادي الكتالوني، فإن الإجراءات الإدارية معطلة في برشلونة، الذي ينتظر تسلم كامل قيمة الصفقة قبل أن يفرج عن المستندات المطلوبة.