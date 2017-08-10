هلاك المطلوب أحمد المحاسنة مرتكب جريمة حافلة العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نفذت الأجهزة الأمنية عملية أمنية في بلدة سيهات بالقطيف منذ ٥ أيام، أسفرت عن هلاك الإرهابي أحمد المحاسنة والذي تورط مع آخرين باستهداف حافلة تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية في العوامية تشرف عليها لجان الأهالي والأجهزة الأمنية والتي تعمل على نقل من يرغب من سكان العوامية والمساكن القريبة من حي المسورة إلى أماكن آمنة وفرتها لهم الدولة.

وكشفت مصادر عن قيام الإرهابيين بإطلاق النار على الحافلة دون مراعاة وجود الأهالي من نساء وأطفال مما أسهم في مقتل محمد الرحيماني أحد أعضاء اللجنة، فيما أصيب عضو آخر من اللجنة “ عبدالستار الشيخ ” .

بعدها تتبعت الأجهزة الأمنية المطلوبين، إلى سيهات وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم ردوا بإطلاق النار على رجال الأمن، ليتم التعامل معهم بالقوة، ليسقط المطلوب أحمد المحاسنة فيما تم الإطاحة باثنين آخرين.