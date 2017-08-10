تجهيز المستشفى الموسمي بمنفذ جديدة عرعر الحدودي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

جهزت وزارة الصحة المستشفى الموسمي لخدمة ضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر الحدودي بسعة 50 سريراً.

ويحتوي المستشفى الموسمي على قسمين منفصلين قسم للرجال وقسم للسيدات يوجد به عيادات طبية عامة وخدمات طبية مساندة تحتوي على مختبر تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية التي تساعد الأطباء على إجراء الفحوصات الطبية في الحالات الإسعافية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام ضيوف خادم الحرمين الشريفين كما يحتوي المستشفى ايضا على أقسام للملاحظة في الطوارئ وتنويم داخلي وعناية مركزة وصيدلية ومركز أعمال المراقبة الصحية الذي يقدم الخدمات الوقائية والتطعيمات الضرورية.

وجهزت “الصحة” المستشفى بجاهزية عالية من جميع الأجهزة الطبية والطواقم الفنية المدربة، حيث بلغ عدد الطاقم الإداري والفني العامل في المستشفى 56 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة، وتم تزويد المستشفى بثلاث سيارات إسعاف طبي أحدها سيارة متقدمة عالية التجهيز (عناية مركزة) وتتميز هذه المركبة بسعة الكابينة الداخلية ووجود جهاز تنفس صناعي، إضافة إلى بطارية قادرة على تشغيل جميع الأجهزة الطبية في حال أعطال السيارة، بالإضافة إلى جميع الأجهزة والأدوية الاسعافية.