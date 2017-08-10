باحث فلكي : كسوف كلي للشمس نهاية ذو القعدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي بأن الكرة الأرضية ستشهد ظاهرة فلكية نهاية شهر ذو القعدة متمثلة في حدوث كسوف الشمس غير مرئي في المملكة ولا دول الخليج .

وأضاف الباحث أنها ستنكسف الشمس لفترة 6 ساعات يتحرك فيها ظل القمر على مدى عشرة آلاف كيلومتر مبتدأً من المحيط الهادي وماراً بالولايات المتحدة حتى ينتهي في المحيط الأطلسي.

وتابع الفلكي ملهم في تصريحات صحفية أن ظاهرة كسوف الشمس الكلي الأخير خلال هذا العام لا يمكن رؤيتها في السعودية ولا الخليج، حيث يبدأ الكسوف الساعة 6:46 مساء وينتهي الساعة 12:04 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة.